Песков назвал катастрофическим уровень рождаемости в России

Коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне — 1,4, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Этот показатель «катастрофический» для будущего нации, цитирует РБК Путина. «Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости», — отметил он.

Сейчас коэффициент рождаемости в России — 1,4, что сравнимо с европейскими странами и Японией, считает пресс-секретарь президента. Он назвал героями многодетных матерей и призвал «обращать внимание на таких героев среди нас».

Согласно данным Росстата, в 2023 году численность населения России сократилась на 244 тысячи человек и составила 146,2 миллиона.

Президент России Владимир Путин называл крайне сложной ситуацию с демографией, которая приобрела «системообразующий экономический характер». Он поручил правительству добиться прироста населения к 2024 году.