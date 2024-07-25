Российские войска ударили из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по бронетанковому заводу в Харькове, говорится в сообщении Минобороны России.

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен групповой ракетный удар по объектам Харьковского бронетанкового завода. В результате удара уничтожены два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники», — сказано в сообщении.

Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля группового удара «Искандерами» по бронетанковому заводу в Харькове.

Как уточнили в российском военном ведомстве, восстановление бронетанковой техники ВСУ в цехах бронетанкового завода в Харькове завода прекращено.