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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Искандеры» уничтожили цеха танкового завода в Харькове. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска ударили из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по бронетанковому заводу в Харькове, говорится в сообщении Минобороны России.

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен групповой ракетный удар по объектам Харьковского бронетанкового завода. В результате удара уничтожены два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники», — сказано в сообщении.

Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля группового удара «Искандерами» по бронетанковому заводу в Харькове.

Как уточнили в российском военном ведомстве, восстановление бронетанковой техники ВСУ в цехах бронетанкового завода в Харькове завода прекращено.

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Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

"А нас за шо" (С) Украинизация некоторых таки затронула

Удавиков

колония омерики, им как хозяин прикажет то они и исполняют

GammiPluh

Все самураи себе сэппуку сделали походу ибо ни одного гордого японца в стране не осталось (я в контексте...

Egorka72

Вроде как самураи ...., а ведут себя как хохлы - Анастасия за шо?!