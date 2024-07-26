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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль усомнился в реалистичности сигналов Киева о переговорах

Источник:
«Известия»
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Кремль сомневается в реалистичности сигналов Киева о переговорах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет», — сказал Песков в интервью «Известиям».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на переговорах с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о подготовке своей страны к диалогу с Россией.

Песков напомнил, что в Киеве действует запрет на какие-либо контакты с Москвой, в связи с чем по вопросу возможного диалога еще «много всего предстоит прояснить и услышать».

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