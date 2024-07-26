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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Офис Зеленского выступил против мирного соглашения с Россией

Источник:
ТАСС
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался против заключения мирного соглашения с Россией.

«Соглашение может привести к заморозке конфликта на определенное время. Но это означает, что Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию», — цитирует ТАСС Подоляка.

О возможности начать переговоры с Москвой по урегулированию конфликта ранее высказался сам Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Последний на переговорах с китайским коллегой Ван И сообщил, что Киев готов разговаривать с российской стороной, но впоследствии в украинском МИД заявили, что не видят готовности со стороны Москвы.

Как отметили в Кремле, там надеются в ближайшее время получить разъяснения, что стоит за словами Кулебы.

При этом на Украине на законодательном уровне действует запрет на ведение переговоров. Киевские власти игнорируют заявления Москвы о готовности вести диалог.

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Тема: Военная операция на Украине
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