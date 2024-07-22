Кремль одобрил слова Зеленского о возможности переговоров

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможности переговоров с Москвой лучше, чем отказ от них, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, «конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговоры о намерении воевать до последнего украинца».

«Но что конкретно стоит за этими словами о каких конкретно планах идет речь и о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный, пока мы судить не можем», — отметил Песков. Он предложил «подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут».