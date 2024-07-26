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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Welt сообщил об ежедневном наступлении россиян на фронте

Источник:
РИА Новости
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Российские военные активно продвигаются вперед и занимают новые позиции в зоне спецоперации, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

«Русским почти каждый день удается там занимать новые места, маленькие деревни и продвигаться на запад», — приводит РИА Новости слова Ваннера.

Он подчеркнул, что для ВСУ в Донбассе сложилась крайне трудная ситуация, а Вооруженные силы России оказывают колоссальное давление. Он добавил, что украинская армия утратила контроль.

В середине июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на Часовоярском, Торецком и Покровском направлениях в Донбассе.

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Тема: Военная операция на Украине
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