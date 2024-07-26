Welt сообщил об ежедневном наступлении россиян на фронте

Российские военные активно продвигаются вперед и занимают новые позиции в зоне спецоперации, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

«Русским почти каждый день удается там занимать новые места, маленькие деревни и продвигаться на запад», — приводит РИА Новости слова Ваннера.

Он подчеркнул, что для ВСУ в Донбассе сложилась крайне трудная ситуация, а Вооруженные силы России оказывают колоссальное давление. Он добавил, что украинская армия утратила контроль.

В середине июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на Часовоярском, Торецком и Покровском направлениях в Донбассе.