«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль

Крошечный, но легко ремонтируемый и проходимый. «Запорожец» стал первой машиной, которую мог купить среднестатистический гражданин Советского Союза. Какие уникальные конструктивные решения были у «жужика» и почему автовладельцы брали в дорогу бутерброды и чай?

22 ноября 1960 года первый ЗАЗ-965 сошел с конвейера на заводе «Коммунар» в городе Запорожье. Всего было выпущено 322 166 автомобилей всех модификаций.

«Запорожец» вполне бы мог называться «Москвичом», но обстоятельства сложились по-другому. Сразу после войны правительство СССР задумалось о производстве доступной машины для населения. В 1946-47 годах на Московском заводе малолитражных автомобилей выпускался «Москвич-400» малого класса.

Но его массовый выпуск не получился, и через несколько лет конвейер перешел на модель 402, которая была более комфортабельной и более дорогой, начинает рассказывать историю ЗАЗа старший экскурсовод музея ретротехники «Галерея времени» Вячеслав Крупский.

МЗМА и НАМИ разработали новый, более бюджетный вариант — «Москвич-444», но заводу не хватило площадей. Поэтому производить машинку решили в Запорожье на заводе «Коммунар», который до этого занимался выпуском комбайнов.

В итоге первый по-настоящему доступный гражданам советский автомобиль получил название «Запорожец». В народе его также называли «зазик», «жужик», «запор».

Теперь «Запорожец» — излюбленный герой анекдотов. Но на самом деле это вовсе не эконом-версия и не примитивный автомобиль. Для своего времени и задач — машина замечательная, уверяет автоисторик.

«Горбатый» Fiat

Бежевый ЗАЗ-965А 1963 года выпуска и его красный брат — самые маленькие из автоэкспонатов новосибисркого музея. Первый автомобильчик на родной резине, с перебранным агрегатом и перетянутым по версии завода салоном. В красном, который хозяин прозвал Луиджи, больше анахронизмов — цвет металлик, которого не было в те годы, и бампер от «Москвича».

ЗАЗ-965А — это модернизированная версия самого первого «Запорожца», она получила более мощный двигатель в 27 лошадиных сил. «Мощность подняли на три лошадиные силы. Сейчас это смешно, а тогда было впечатляющей цифрой для такого маленького авто», — рассказывает историк.

Основой ЗАЗ-95 стал итальянский Fiat-600. Несмотря на внешнее сходство, начинка машины была серьезно переработана. Советские инженеры изменили ходовую часть, увеличили пространство в салоне, поставили совершенно иной двигатель.

Именно из-за двигателя большего размера и более простого доступа к нему у «Запорожца» переделали заднюю часть кузова — появился «горб». От него пошла кличка «горбатый».

Поездки с остановками

«Запорожец» стал первым советским автомобилем, у которого двигатель стоял сзади.

Ресурс у него был небольшой ресурс — до 50 тысяч километров. Затем требовалась переборка, как минимум, замена масляных колец. Но конструкция была настолько простой, что хозяин мог сам двигатель снять, занести в квартиру и там его отремонтировать.

Но поскольку это был мотор с воздушным охлаждением, его размещение сзади создавало множество проблем. «При постоянной езде на высокой скорости либо долгом стоянии на холостом ходу, когда не создавалось необходимого воздушного потока для охлаждения, двигатель перегревался», — говорит Крупский.

О проблеме стало известно еще во время испытаний, и инженер по фамилии Вассерман предложил решетки на кузове. Но воздухозаборники, получившие название по фамилии автора «терка Вассермана», совершенно не справлялись с перегревом.

Поэтому владельцы ехали, останавливались и открывали капот, доставали из багажника чай и бутерброд, перекусывали. А через некоторое время, когда двигатель остывал, продолжали движение. «Это было абсолютно нормальным явлением», — отмечает собеседник.

При этом расположение мотора хорошо сказалось на проходимости авто. Основная нагрузка пришлась на заднюю ось, и передняя оказалась разгружена. Это плюс к ровному днищу, так как нет карданной передачи, которая соединяла бы двигатель с передним мостом. Поэтому автомобиль меньше цепляет кочки и неровности, объясняет специалист.

А спереди, под капотом разместилась запаска, бензобак объемом 30 литров, малюсенькая емкость для омывателя и оставлено какое-то свободное место под багаж.

Особенности «косолапого»

Высота ЗАЗ-965А не дотягивает до 1,5 метров. Чтобы залезть в него и не ударится, нужна определенная сноровка. Облегчает посадку то, что двери открываются не в ту сторону. Это примета старых авто, позже от такого расположения отказались из-за рисков открытия дверей на ходу в случае поломки замка.

Возле руля непривычные сейчас рычажки-тумблеры, которые управляют указателями поворота и фарами. Приборная панель черная, хотя должна быть под цвет салона — слоновой кости. Но такой желтый пластик был непрочным и разрушался от перепада температур и воздействия солнца.

На спидометре заявленная максимальная скорость — 120 километров в час. Но по факту «Запорожец» можно было разогнать до 90 километров в час.

«И так делали только очень смелые ребята, так как у него своеобразная задняя подвеска, и колеса не жестко стоят, а имеют некоторый скос, который меняется в зависимости от того, на какой площадке стоит авто», — рассказывает экскурсовод. Поэтому еще одно прозвище автомобиля — «косолапый».

На одометре сейчас странная цифра для почти 60-летнего авто — 28 километров. Крупский объясняет, что они на старых машинах ограничены до 99 999 километров. После одометр идет по второму кругу, потом по третьему. Определить реальный пробег в них можно только по состоянию кузова, агрегатов и салона.

Возле «ручника» есть еще один рычажок — подсос, или ручка перекрытия воздушной заслонки. «Так как двигатель сзади, ее разместили не на приборной панели. С ее помощью перекрывается лишний поток воздуха, чтобы карбюратор меньше всасывал воздуха, смесь становилась обогащенной, и автомобилю было проще завестись. Ею надо пользоваться при заводе на холодном двигателе», — поясняет историк.

Еще одна особенность модели — лобовое и заднее стекла одинаковы и взаимозаменяемы. Крупский вспоминает байку, что это сделали из соображений частой необходимости замены лобовика. Так как передние кресла откидывались для прохода пассажиров на задний диван, при этом спинки никак не закреплялись, и не было ремней безопасности, при резком торможении автовладельцы оставались без лобового стекла. Но на самом деле, конечно, такое решение было обусловлено особенностями производственных линий.

1000 бутылок водки

«Запорожец» стоил 18 тысяч рублей до реформы 1961 года, а после 1,8 тысячи. Народ сразу подсчитал, что цена «жужика» — это 1 тысяча бутылок водки.

Машину можно было купить примерно за 20 средних зарплат. Для сравнения — ГАЗ 21 «Волга» продавалась за 5,5 тысячи рублей.

Сейчас цена «зазиков» сильно разнится — от 5 тысяч за металлолом до нескольких миллионов за восстановленный ретромобиль.

«Горбатые» чаще всего доходили до простого советского человека, хотя «Москвичи» и «Волги» выпускались большим тиражом. «Волги» в основном шли в такси и организации, а половина «Москвичей» — на экспорт.

«Запорожцы» тоже отправляли в страны Восточной и Западной Европы под именем «Ялта». Экспортные модели отличались левым зеркалом заднего вида, молдингом по кузову и небольшими подлокотниками в районе задних сидений.

Сезонная машина

«Запорожец» за проходимость ценили охотники, рыболовы и просто любители ездить в лес. На таком авто умудрялись путешествовать семьей из четырех человек.

Обычно «зазик» зимой не эксплуатировался, хотя на некоторых моделях стоит печка. Но это был очень капризный агрегат, который отдельно работал на бензин, требовал отдельного завода и часто ломался.

Машину берегли. Тогда не было масел, при которых двигатель завелся бы в минус 30. До 1970-х годов не было зимней резины. Первую выпущенную сегодня приравняли бы к грязевой резине — у нее был аналогичный протектор, шипов не было.

Как авто для поездок летом по вечерам или на выходных ретро-«Запорожцы» используют и сегодня.