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Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о «загробном мире»

Источник:
Sibnet.ru
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Винсент Толман, переживший клиническую смерть
Винсент Толман, переживший клиническую смерть
Фото: © Beyond with Heather Tesch/Youtube

Американец Винсент Толман, переживший клиническую смерть, рассказал о загробном существовании и «настоящей тайне жизни».

Толман случайно принял большую дозу добавки для бодибилдинга, после чего в течение 45 минут не подавал признаков жизни. Врачи решили, что его уже не спасти и положили тело в мешок для трупов. 

Американец утверждает, что он «видел все со стороны» и даже «читал мысли» врачей, которые пытались его спасти. А потом к нему пришел духовный проводник по имени Дрейк, рассказал герой истории газете Daily Star.

По его словам, Дрейк телепатически объяснил ему, как работает Вселенная. «Это очень сложно объяснить, потому что все было не вербально — это было прямое понимание», отметил Толман.

«Я начал видеть все плохие вещи, которые я когда-либо делал — даже будучи маленьким ребенком — все, что было эгоистичным или негативно влияло на кого-то другого, я видел это», — сказал американец, добавив, что в это время его «начала окутывать темная энергия страха».

Но потом он почувствовал тепло, как будто «солнце вышло из-за тучи». И он увидел все хорошее, что когда-либо делал в своей жизни. «Я начал понимать, что на самом деле я делал гораздо больше хорошего. Я чувствовал эту огромную безусловную любовь, мир и тепло», — заключил Толман.

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