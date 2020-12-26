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В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы

Источник:
Sibnet.ru
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Лучшие фото дикой природы 2020 года выбрало жюри международного конкурса Nature Photographer of the Year. В этом году за победу в номинациях боролись более 19 тысяч снимков из 95 стран. 

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Топ комментариев

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

Иркут 69

О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

лачинов

Пожалуй на эти деньги действительно можно было бы кое что сделать. Например создать некоторое количество...