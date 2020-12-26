В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы

Лучшие фото дикой природы 2020 года выбрало жюри международного конкурса Nature Photographer of the Year. В этом году за победу в номинациях боролись более 19 тысяч снимков из 95 стран.
26 декабря, сб, 06:00
Лучшие фото дикой природы 2020 года выбрало жюри международного конкурса Nature Photographer of the Year. В этом году за победу в номинациях боролись более 19 тысяч снимков из 95 стран.
лачиновК сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.
Иркут 69О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...
Иркут 69Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.