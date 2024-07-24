НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Названа самая красивая актриса всех времен

Источник:
ListChallengers
380 4
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Фото: Fred Meylan / CC BY-SA 4.0

Итальянка Моника Беллуччи возглавила рейтинг самых красивых актрис мира всех времен по версии портала List Challenges.

В топ-3 рейтинга по версии пользователей также попали американские актрисы Мэрилин Монро и Анджелина Джоли. На четвертой позиции расположилась Джейн Мэнсфилд, актриса из 60-х. Пятая строчка рейтинга досталась звезде фильма «Миллион лет до нашей эры» Рэкел Уэлч.

Помимо них, в список самых привлекательных вошли Сальма Хайек, Кэтрин Зета-Джонс, Айшвария Рай, Брижит Бардо, Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Натали Портман. На последней строчке оказалась британская актриса Хелена Бонем Картер.

59-летняя Беллуччи известна зрителям по ролям в фильмах «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», «Страсти Христовы», «Братья Гримм», «007: Спектр», «По млечному пути».

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Дженнифер Лопес исполнилось 55 лет
Фадеев принес соболезнования Глюкозе
Shaman получил звание заслуженного артиста после шоу у посольства США
Глюкоза объяснила поведение на концерте в Красноярске
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Застрелена бывшая депутат Рады Ирина Фарион
Кремль одобрил слова Зеленского о возможности переговоров
Польский эксперт рассказал о российском охотнике на F‑16
«Искандер» уничтожил полсотни иностранных наемников
Обсуждение (4)
О самом главном
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Самое обсуждаемое
42
Застрелена бывшая депутат Рады Ирина Фарион
33
МиГ‑29 и МиГ‑31 отогнали В‑52Н ВВС США от границы России
25
Немцев ждет штраф за неправильно названный пол трансгендеров
25
«Искандер» уничтожил полсотни иностранных наемников
23
Кремль одобрил слова Зеленского о возможности переговоров