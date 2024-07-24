Названа самая красивая актриса всех времен

Итальянка Моника Беллуччи возглавила рейтинг самых красивых актрис мира всех времен по версии портала List Challenges.

В топ-3 рейтинга по версии пользователей также попали американские актрисы Мэрилин Монро и Анджелина Джоли. На четвертой позиции расположилась Джейн Мэнсфилд, актриса из 60-х. Пятая строчка рейтинга досталась звезде фильма «Миллион лет до нашей эры» Рэкел Уэлч.

Помимо них, в список самых привлекательных вошли Сальма Хайек, Кэтрин Зета-Джонс, Айшвария Рай, Брижит Бардо, Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Натали Портман. На последней строчке оказалась британская актриса Хелена Бонем Картер.

59-летняя Беллуччи известна зрителям по ролям в фильмах «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», «Страсти Христовы», «Братья Гримм», «007: Спектр», «По млечному пути».