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Трамп заявил Зеленскому о необходимости переговоров с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что конфликт с Россией следует завершить.

«Мне позвонил президент Зеленский, мы хорошо поговорили. Я сказал, что мы должны завершить эту войну. Это военная машина (Россия. — Прим. ред.), вы имеете дело с военной машиной. Они победили Гитлера, они победили Наполеона», — цитирует ТАСС Трампа.

Он также обвинил действующего президент США Джо Байдена в том, что он не смог предотвратить конфликт. «Байден не должен был позволить этому произойти. Шансы на это были нулевые, за четыре года моего пребывания на посту президента этого не случилось», — сказал республиканец.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиться быстрого урегулирования украинского конфликта в случае победы на президентских выборах в этом году. Он в том числе обещал, что сможет завершить конфликт еще до своего вступления в должность 20 января 2025 года.

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Тема: Военная операция на Украине
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