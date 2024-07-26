Трамп заявил Зеленскому о необходимости переговоров с Россией

Экс-президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что конфликт с Россией следует завершить.

«Мне позвонил президент Зеленский, мы хорошо поговорили. Я сказал, что мы должны завершить эту войну. Это военная машина (Россия. — Прим. ред.), вы имеете дело с военной машиной. Они победили Гитлера, они победили Наполеона», — цитирует ТАСС Трампа.

Он также обвинил действующего президент США Джо Байдена в том, что он не смог предотвратить конфликт. «Байден не должен был позволить этому произойти. Шансы на это были нулевые, за четыре года моего пребывания на посту президента этого не случилось», — сказал республиканец.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиться быстрого урегулирования украинского конфликта в случае победы на президентских выборах в этом году. Он в том числе обещал, что сможет завершить конфликт еще до своего вступления в должность 20 января 2025 года.