Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android

Случается, что человек открывает карты Google или «Яндекс навигатор» и с удивлением обнаруживает, что он якобы находится на соседней улице. Как повысить точность навигации и откалибровать GPS в смартфонах с операционной системой Android вручную?

Как работает система GPS?

GPS — это глобальная система позиционирования, которая позволяет определять местоположение в любой точке Земли с помощью навигатора или смартфона с GPS-приемником. Система была разработана Министерством обороны США, однако сейчас доступна для использования в гражданских целях.

Принцип работы GPS довольно прост — на орбите находится 31 спутник, они непрерывно излучают открытые для использования сигналы. Миллиарды устройств с GPS-приемникам улавливают сигналы с нескольких спутников одновременно, используя их для вычисления своего положения в пространстве по трем координатам в режиме реального времени.

Для точной геолокации нужны сигналы минимум четырех аппаратов, при этом современные навигаторы и смартфоны умеют одновременно обрабатывать информацию от 12 спутников. Это дает возможность пользователям GPS-устройств определить свое местонахождение с погрешностью в 2-4 метра.

Фото : National Oceanic and Atmospheric Administration

Вклад в погрешность вносят множество факторов: интерференция, атмосферное давление, влажность, температура, атмосферные возмущения, состояние ионосферы, отражения сигналов от городской застройки.

Однако на практике чаще всего серьезные расхождения связаны с некорректной обработкой полученной информации и сбоями программного обеспечения на смартфоне.

Разрешить телефону точное позиционирование

Если пользователь столкнулся с погрешностями в работе GPS, то для начала нужно проверить настройки Android-смартфона. Чтобы повысить точность GPS, следует зайти в главные настройки и найти вкладку «Местоположение».

Далее нужно перейти на «Геолокация Google». Опция «Определять местоположение точнее» должна быть активирована. Если она неактивна, следует ее включить — смартфон начнет использовать дополнительные способы определения координат пользователя.

После этого необходимо разрешить смартфону использование службы Wi-Fi и устройств Bluetooth при определении местоположения. Для этого в подразделе «Дополнительные настройки» нужно включить два пункта: «Поиск сетей Wi-Fi» и «Поиск Bluetooth- устройств».

Теперь смартфон для определения собственных координат будет использовать не только приемник GPS, но и все окружающие устройства сети Wi-Fi, мобильные сети и Bluetooth- устройства. Навигация должна стать быстрее и точнее.

Откалибровать GPS на смартфоне

Есть несколько простых способов калибровки GPS вручную. Первый способ — использовать специальное приложение. Итак, заходим в официальный магазин приложений Google Play, потребуется программа GPS Fix или ее аналоги.

Устанавливаем, выходим на улицу и активируем на смартфоне навигацию. После этого нужно запустить программу и выбрать режим Start Fixing. Приложение автоматически скорректирует работу GPS, после этого местоположение начнет отображаться более точно.

Способ второй — чтобы откалибровать GPS, используем предустановленное на Android приложение Google Maps. Если его нет, программу всегда можно установить из магазина Google Play.

Нужно запустить приложение, найти на карте синюю точку, обозначающую ваше местоположение, после чего нажать на нее, чтобы вызвать специальное меню. В меню находим пункт «Откалибровать компас». Для калибровки потребуется перемещать устройство, «рисуя» в воздухе «восьмерку».