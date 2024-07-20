Microsoft устранила глобальный сбой с помощью мема из сериала

Microsoft нашла необычный способ устранения глобального сбоя Windows, произошедшего по всему миру из-за ошибочного обновления программного обеспечения CrowdStrike.

Для устранения проблемы достаточно перезагрузить компьютер около 15 раз, соответствующая рекомендация появилась на сайте поддержки Microsoft. Подчеркивается, что данный метод действительно работает.

Если многократные перезагрузки не помогают, Microsoft советует удалить свежий драйвер CrowdStrike, пишет The Verge. Именно после обновления этой службы операционные системы отказывались загружаться.

Издание обратило внимание, что совет «выключить и снова включить», чтобы восстановить работоспособность ПК, стал мемом и использовался в британском комедийном сериале «Компьютерщики». «Мем спас этот день», — отмечается в статье.

Глобальный сбой Windows затронул корпоративный сектор. По всему миру не работали банки, авиакомпании и СМИ. Россия от глобального сбоя не пострадала, так как программное обеспечение CrowdStrike в нашей стране практически не используется.