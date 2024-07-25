Microsoft случайно сломала BitLocker

Установка июльского обновления безопасности для Windows 11 и Windows 10 приводит к проблемам с функцией шифрования BitLocker — после перезагрузки компьютер переходит в режим восстановления и просит пользователя ввести ключ.

Ошибка затрагивает компьютеры, на которых пользователи ранее активировали функцию шифрования BitLocker. Согласно имеющимся данным, проблема затрагивает все поддерживаемые версии Windows 11, Windows 10, а также Windows Server 2008.

Если пользователь знает ключ восстановления BitLocker, то никаких особых трудностей возникнуть не должно. После его ввода режим восстановления при последующих перезагрузках повторно не появляется.

Тем, кто не помнит ключ, потребуется перейти с экрана восстановления на онлайн-портал и авторизоваться в учетной записи Microsoft, чтобы найти ключ в разделе «Управление ключами восстановления».

В настоящее время Microsoft продолжает изучение ситуации, после чего компания намерена выпустить патч для исправления ошибки, которая приводит к загрузке компьютеров в режиме восстановления.