НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Microsoft случайно сломала BitLocker

Источник:
Sibnet.ru
218 0

Установка июльского обновления безопасности для Windows 11 и Windows 10 приводит к проблемам с функцией шифрования BitLocker — после перезагрузки компьютер переходит в режим восстановления и просит пользователя ввести ключ.

Ошибка затрагивает компьютеры, на которых пользователи ранее активировали функцию шифрования BitLocker. Согласно имеющимся данным, проблема затрагивает все поддерживаемые версии Windows 11, Windows 10, а также Windows Server 2008.

Если пользователь знает ключ восстановления BitLocker, то никаких особых трудностей возникнуть не должно. После его ввода режим восстановления при последующих перезагрузках повторно не появляется.

Тем, кто не помнит ключ, потребуется перейти с экрана восстановления на онлайн-портал и авторизоваться в учетной записи Microsoft, чтобы найти ключ в разделе «Управление ключами восстановления».

В настоящее время Microsoft продолжает изучение ситуации, после чего компания намерена выпустить патч для исправления ошибки, которая приводит к загрузке компьютеров в режиме восстановления.

Проверка адреса на оптику
Тема: Человек и компьютер
Как удалить OneDrive из Windows
Windows 11 получит новую систему обновлений
Microsoft устранила глобальный сбой с помощью мема из сериала
Найдена причина глобального сбоя Windows
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
7781
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
6875
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
15942
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
771658
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
235791
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
16466
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
16233
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
992898
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
38553
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
37925
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кремль одобрил слова Зеленского о возможности переговоров
Польский эксперт рассказал о российском охотнике на F‑16
Япония возмутилась введенными против нее Россией санкциями
«Искандер» уничтожил полсотни иностранных наемников
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

"А нас за шо" (С) Украинизация некоторых таки затронула

Удавиков

колония омерики, им как хозяин прикажет то они и исполняют

GammiPluh

Все самураи себе сэппуку сделали походу ибо ни одного гордого японца в стране не осталось (я в контексте...

Egorka72

Вроде как самураи ...., а ведут себя как хохлы - Анастасия за шо?!