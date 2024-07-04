Что такое IMEI телефона и как его узнать

Каждое мобильное устройство, работающее с SIM-картой, имеет уникальный цифровой код. Он называется IMEI и присваивается международной организацией GSM Association. Зачем он нужен и как его узнать?

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — идентификатор телефона в его прошивке, наподобие номера СНИЛС каждого россиянина. Как только мобильное устройство находит сеть, IMEI отправляется оператору для регистрации в качестве своеобразного «удостоверения».

Благодаря IMEI пользователь может совершать экстренные вызовы с мобильника даже без SIM-карты. При этом если устройство поддерживает две SIM-карты, IMEI тоже будет два — по одному на каждый модуль.

Что означают цифры IMEI

IMEI состоит из 15 цифр, которые представляют собой шифр. По нему можно многое узнать. Например, первые восемь цифр указывают на модель устройства. Следующие шесть цифр — серийный номер, уникальный для каждого гаджета.

Последняя цифра — контрольная, она введена для проверки правильности IMEI и высчитывается по так называемому алгоритму «Луна», который также используют в номерах банковских карт. Контрольная цифра позволяет проверить подлинность IMEI.

Иногда идентификатор содержит 16 цифр — в таком случае он называется IMEI SV (International Mobile Terminal Identity and Software Version number). Последние две цифры в этом случае указывают на версию установленного программного обеспечения.

Официально сменить IMEI устройства нельзя. В некоторых странах за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Перезаписать идентификатор можно только нелегально при помощи специального программного обеспечения.

Как узнать IMEI

Часто IMEI указывается на задней крышке устройства или под аккумулятором. У смартфонов посмотреть идентификатор можно в разделе «Настройки». На Android-смартфонах нужно будет найти пункт «О телефоне», на IPhone — «Об этом устройстве». Также IMEI печатается на коробке и в гарантийном талоне.

Самый простой способ узнать IMEI-код — набрать универсальную USSD-команду *#06# и сделать вызов. После этого на экране отобразится IMEI.

IMEI утерянного или украденного смартфона тоже можно узнать. Если устройство на Android, следует открыть сайт «Найти устройство», войти в учетную запись Google, которая используется на смартфоне, выбрать устройство и нажать на значок информации.

На телефонах со съемным аккумулятором IMEI печатается под ним Фото: © Sibnet.ru

Если утрачен IPhone, потребуется открыть сайт «Управление Apple ID» и войти в учетную запись Apple ID, которая используется на смартфоне. Затем останется перейти в раздел «Устройства» и выбрать нужный гаджет.

Для чего нужен IMEI

С помощью идентификатора пользователь может проверить смартфон. Например, на сайте imei.info после ввода IMEI станет ясно, оригинальное это устройство или подделка. Чтобы узнать, не внесен ли подержанный телефон в черный список, нужно нажать кнопку Phone Blacklist Check Simple.

Если устройство не внесено в черный список как украденное, то пользователь увидит сообщение Clean. Если появится надпись This phone is blacklisted, это означает кражу смартфона в прошлом. В ряде стран такой гаджет не будет работать ни с одной SIM-картой.

Теоретически IMEI также может помочь найти украденный телефон. Для этого при обращении в полицию нужно указать его идентификатор. Гаджет обнаружат, как только он подключится к мобильной сети. Но на практике полицейские редко используют эту возможность для поиска смартфонов.