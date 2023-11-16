Что такое цифровой след и цифровая тень

Мы неизбежно оставляем в интернете цифровые следы и цифровые тени. Разбираемся — на что эти данные могут повлиять в будущем и как их контролировать.

Что считается цифровым следом

К цифровому следу относят любую информацию, которую собирают о пользователе поисковики и сайты. Это личные сведения на страницах соцсетей, фотографии и видео, геолокация на снимках.

Также цифровой след оставляют покупки в интернет-магазинах, приложениях, маркетплейсах, сообщения на форумах, заполненные формы в приложениях, подписки на рассылки и новостные издания, репосты.

Как правило, это та информация, которую человек оставляет в интернете по своей воле. И ее можно контролировать.

Что такое цифровая тень

Цифровая тень (или пассивный след) — это та информация, попадание которой в Сеть нельзя контролировать.

Например, человек попадает в объективы камер видеонаблюдения или на случайные снимки незнакомых людей на улице. К таким сведениям также относятся данные триангуляции (метод вычисления места нахождения абонента сотовыми операторами) пользователя смартфона.

Еще один пример — создание «цифровых личностей», когда компании скрытно собирают данные о пользователе из интернета с помощью сайтов и приложений, чтобы создать список предпочтений и показывать ему персонализированную рекламу.

Кому нужны цифровые следы

Сбор информации сервисами и компаниями неизбежен, но сам по себе этот процесс не несет опасности. Однако если относиться к своему цифровому следу беспечно, можно получить серьезные проблемы в реальной жизни.

Так, работодатель перед наймом может проверить данные пользователя в интернете. Цифровая репутация может не соответствовать действительности и навредить карьере.

Киберпреступники могут воспользоваться информацией из интернета для персонализированных атак, когда человека запугивают и вымогают у него деньги. Могут воспользоваться информацией о совершенных покупках и данными банковской карты.

Также возможны мошеннические действия от лица пользователя — например, создание профиля и общение от лица человека на сайтах и форумах.

Правила цифровой гигиены

Ключевой принцип цифровой гигиены — минимизировать размещение личной информации в интернете. Не стоит указывать номер телефона и адрес электронной почты в социальных сетях и мессенджерах. По возможности — полностью закрыть аккаунты для просмотра извне неограниченным кругом лиц.

Что делать нельзя

Покупать на незащищенных сайтах (адрес начинается с «http://»)

Указывать личные данные при использовании публичных сетей Wi-Fi

Заходить в свои аккаунты с использованием непроверенных VPN

Переходить по подозрительным ссылкам из почты и социальных сетей

Пароли для аккаунтов и почтовых ящиков должны быть сложными и уникальными, а на всех устройствах с выходом в сеть, включая смартфон — установлен надежный антивирус.