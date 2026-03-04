Ростелеком перезапустил акцию «Тест‑драйв»

Ростелеком расширил возможности акции «Тест-драйв» с бесплатным тестированием пакета услуг, сообщила пресс-служба компании.

Теперь протестировать услуги в реальных условиях можно с использованием роутеров нового поколения Wi-Fi 6, которые гарантируют высокую скорость передачи данных и связь без перебоев при подключении большого количества устройств, даже в часы пик.

В рамках акции можно подключить и проверить работу пакета услуг для дома и семьи, включая высокоскоростной доступ в интернет, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink, а также мобильную связь.

Кроме этого, для тестирования доступно больше контента — опция «Wink Все в одном + START + AMEDIATEKA» объединяет более 250 ТВканалов, подписки на кино и сериалы онлайн-кинотеатров Wink, START и AMEDIATEKA, а также сервисы «Wink Музыка» и «Wink Книги».

До конца марта новые клиенты «Ростелекома» могут также провести тест-драйв облачного домашнего видеонаблюдения. При решении приобрести видеокамеру после окончания тестового срока, сервис облачного хранения и управления видеозаписями будет бесплатным два месяца.

«Тест-драйв» был запущен в марте 2025 года. За время действия участники бесплатного тестирования подключили более 400 тысяч услуг, при этом 99% клиентов продолжили ими пользоваться после окончания бесплатного тестового периода.