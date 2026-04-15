Ростелеком запустил техподдержку в мессенджере Max

Клиенты Ростелекома теперь могут получить техническую поддержку в чатах мессенджера Max, сообщила пресс-служба компании. В них также доступна вся информация о тарифах и услугах компании.

Чат-бот для физических лиц называется «Ростелеком Поддержка». Для консультации достаточно написать номер телефона и лицевого счета, дополнительные данные не запрашиваются.

Теперь с помощью фирменного чат-бота в Max клиенты могут оплачивать счета, менять тарифы, подключать дополнительные сервисы и многое другое.

При этом сохраняются текущие каналы клиентской поддержки, доступные в личном кабинете на официальном сайте и в приложении Ростелекома.

