В 2009 году Мишко Хевери с коллегой Адамом Абронсом были рядовыми разработчиками в Google. В свободное время они трудились над своим проектом AngularJS, который позже был кардинально переделан и получил отдельное название без приставки JS.

Способствовал разработке шеф Хевери Брэд Грин, который поручил подчиненному работу над приложением по сбору обратной связи. За 6 месяцев было написано больше 17 000 строк кода. С помощью Angular Мишко вместил то же самое в 1 500 строк, работая лишь 20 дней. Результат не впечатлил Брэда, но фреймворк был оценен по всему миру, стал незаменимым для фронтенда.

Мы изучили курсы по фреймворку Angular от популярных онлайн-школ и в подборке предлагаем актуальные обучающие программы для разработчиков с разными начальными навыками и целями.

ТОП-8 лучших курсов по фреймворку Angular в 2023 году

Онлайн-курсы по фреймворку Angular

Курсы подойдут для программистов, которые имеют некоторый опыт разработки на JavaScript и планируют использовать фреймворк Angular для своих приложений. Часть обучающих программ дает базовые знания о платформе, другие предлагают углубиться в процесс разработки, понять тонкости улучшения интерфейса и структуры решений.

1. Уроки Angular для начинающих | itProger

Эксперт в веб-программировании предлагает небольшой курс по Angular. Программа предназначена для тех, кто только начинает знакомство с фреймворком, хочет научиться создавать простые сайты и приложения. Теория в текстовом формате дополняется видео с детализированной инструкцией. Пользователь может повторить действия и сделать собственный сайт, ссылки на необходимые программные инструменты предоставляются. В видео преподаватель наглядно показывает, как работать со свойствами и методами, настраивать события и формы, выполнять маршрутизацию.

Фото: © скриншот itproger.com

Стоимость : от 7 USD

: от 7 USD Длительность : 7 уроков

: 7 уроков Формат обучения : онлайн

: онлайн Сертификат: нет

Преимущества курса:

7 видеоуроков о платформе Angular;

доступ к теории и видеороликам без доплаты;

ссылки на полезные инструменты;

простая подача информации для начинающих;

консультации экспертов, коды и дополнительные материалы.

Недостатки курса:

Отсутствие дедлайнов и малый объем заданий.

Программа обучения:

Введение в фреймворк Angular.

Работа с файлами, создание компонентов.

Переменные компонентов и методы.

HTML, события и формы.

Динамическое изменение данных.

Логика маршрутизации.

Ознакомиться с полной программой курса

Программисты с большим опытом в разработке и глубокой симпатией к Frontend преподают на курсе по фреймворку Angular. Программа рассчитана тех, кто уверенно использует в работе JavaScript, HTML и CSS, желающих участвовать в создании приложений на Angular для заказчиков с разными запросами и масштабами. Также материал будет интересен представителям Backend, которые хотели бы расширить компетенции до Fullstack.

После обучения выпускники курса смогут создавать приложения на Angular, оптимизировать их производительность. Также можно получить навыки по закладке грамотной структуры, распределению логики на модули. Разработчик сможет писать красивый и эффективный код на TypeScript, уверенно работать с RxJs, Redux и другими сопутствующими технологиями.

Фото: © скриншот otus.ru

Стоимость : 50 000 руб.

: 50 000 руб. Длительность : 5 месяцев

: 5 месяцев Формат обучения : онлайн

: онлайн Сертификат: есть

Преимущества курса:

программа из 30 уроков, разделенных на 5 тематических модулей;

рассмотрение разных подходов написания кода;

упор на практику, прокачку навыков разработки;

освоение библиотеки RxJS и других элементов в процессе;

получение глубоких знаний о фреймворке.

Недостатки курса:

Группы учеников набирают редко, иногда приходится долго ждать начала обучения.

Программа обучения:

Вводная часть, знакомство с темой.

Основы Angular.

Привязки, работа с компонентами и директивами.

Формы, маршрутизация, пайпы, тестирование.

Observables, Store (Redux), локализация.

Проектные работы, их защита.

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На предложенном курсе можно разобраться с принципами работы стека MEAN, сделать сайт с его применением, выгрузить созданный проект на удаленный сервер. Материал будет интересен тем, кто уже освоил азы работы с Angular, хочет расширить знания. Кроме видеороликов студенту предлагаются текстовые материалы, изображения и схемы делают информацию более наглядной.

После каждого урока пользователю предлагается несколько заданий, чтоб поэтапно на протяжении всего курса создавать свой сайт. Если возникнут трудности — в личном кабинете можно обратиться за консультацией к эксперту. Преподаватель рассказывает, как корректно настраивать MEAN-проекты, создавать модели. Также изучается схема взаимодействия с Passport.js, возможности Angular CLI, регистрация, авторизация и закрытые доступы к определенным зонам сайта.

Фото: © скриншот itproger.com

Стоимость : от 7 USD

: от 7 USD Длительность : 10 уроков

: 10 уроков Формат обучения : онлайн

: онлайн Сертификат: нет

Преимущества курса:

10 уроков по работе со стеком стека MEAN и Angular в его составе;

бесплатный доступ к видеоинструкциям и части теоретических материалов;

объемные практические задания, часть из которых доступна без подписки;

дополнительный контент, примеры исходных кодов;

коммуникация с экспертами, консультации по интересующим вопросам.

Недостатки курса:

Работе именно с фреймворком Angular уделяется сравнительно немного времени.

Программа обучения:

Введение. Краткий обзор работы стека MEAN.

Настройка MEAN-проекта.

Создание моделей в новом приложении.

Специфика авторизации через Passport.js.

Добавление и применение Angular CLI.

Форма регистрации. Как пользователь добавляется в БД.

Авторизация. Организация доступа к страницам.

Выгрузка проекта.

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4. Курс Angular 15 Basic | ITEA

Преподаватели-практики с высокой квалификацией в области программирования ведут курс по фреймворку Angular для фронтенд-разработчиков, желающих изучить еще одну платформу. Курс будет полезен тем, кто разбирается в JavaScript, а также уверенно использует в работе шаблоны проектирования. Каждый теоретический блок подкрепляется практическими заданиями.

На курсе студенты научатся анализировать преимущества фреймворка для реализации своих задач, применять двустороннее связывание данных. Также можно приобрести опыт взаимодействия с формами и встроенными директивами. Еще преподаватели расскажут, как создавать SPA-приложения и применять CLI. Полученные знания и сертификат позволят претендовать на вакансии уровня Junior Frontend Developer.

Фото: © скриншот onlineitea.com

Стоимость : 210 USD

: 210 USD Длительность : 7 занятий

: 7 занятий Формат обучения : онлайн

: онлайн Сертификат: есть

Преимущества курса:

7 онлайн-занятий в мини-гуппах;

возможность общения с преподавателями и однокурсниками на уроках;

тесты и домашние задания с проверкой и обратной связью от ментора;

индивидуальная коммуникация с ментором;

добавление итогового проекта в портфолио.

Недостатки курса:

Под график занятий нужно подстраиваться.

Программа обучения:

Введение в Angular.

Начало разработки, запуск простого приложения.

Основы работы с DOM и данными.

Работа с формами, их настройка.

Жизненные циклы приложений.

Работа с HTTP.

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5. Курс Angular 15 Advanced | ITEA

Опытные Fullstack-разработчик и JavaScript Developer рассказывают на курсе по фреймворку Angular о нюансах создания, поддержки и деплоя приложений. На онлайн-занятиях в мини-группах студенты научатся интегрировать OAuth и создавать портируемые модули, чтоб в полной мере пользоваться возможностями платформы. Еще преподаватели рассматривают разные подходы к работе с данными, вариациях их менеджмента. Кроме программирования делается акцент на умение общаться с заказчиком, выявлять задачи проекта и формулировать их на простом языке.

Чтобы прокачать навыки программирования на Angular на курсе Advanced, кроме JavaScript необходимо хорошо знать систему Git и понимать, как работает Node.js. Также понадобится опыт взаимодействия с самим фреймворком и CLI. На обучающей платформе развита система помощи успешным студентам в трудоустройстве. Кроме портфолио и рекомендаций по составлению резюме можно претендовать на вакансии от компаний-партнеров при высокой успеваемости.

Фото: © скриншот onlineitea.com

Стоимость : 235 USD

: 235 USD Длительность : 8 занятий

: 8 занятий Формат обучения : онлайн

: онлайн Сертификат: есть

Преимущества курса:

8 уроков в прямом эфире;

возможность задавать вопросы преподавателю прямо на занятии;

обширная практика, проверка каждого выполненного задания ментором;

возможность заморозить обучение;

добавление курсового проекта в портфолио.

Недостатки курса:

Высокие требования к знаниям для поступления.

Программа обучения:

Принципы использования RxJS.

Маршрутизация.

Модули фреймворка.

Авторизация и аутентификация.

Структура хранения данных.

Server-Side Rendering.

Деплой + перспективы Angular.

Рекомендации по структуре резюме, поиску работы и собеседованию.

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Front-end | Angular разработчик крупной компании, который также проводит собеседования по знанию фреймворка, на курсе научит оперативно и качественно создавать приложения на современных версиях Angular. Программа рассчитана на тех, кто владеет минимальными основами программирования и хочет научиться работать с фреймворком. На уроках можно научиться проектировать и разрабатывать сложные интерфейсы, выполнять нестандартные задачи.

Отдельное внимание в программе уделяется отладке и модернизации приложений, которые уже функционируют. Дополнительно студенты учатся взаимодействовать с библиотеками и другими вспомогательными инструментами. Учебная программа может корректироваться с учетом темпа успеваемости и вопросов, которые возникают у учащихся.

Фото: © скриншот learn.javascript.ru

Стоимость : 19 000 руб.

: 19 000 руб. Длительность : 6 недель

: 6 недель Формат обучения : онлайн

: онлайн Сертификат: электронный сертификат на русском и английском языках

Преимущества курса:

вебинары в прямом эфире дважды в неделю;

домашние задания, проверяемые преподавателем лично;

общение с однокурсниками и преподавателем в групповом чате;

доступ к записям занятий;

интернет-магазин в качестве курсового проекта.

Недостатки курса:

Необходимо корректировать свой график с учетом расписания уроков.

Программа обучения:

Вводная встреча.

Окружение и вспомогательные библиотеки.

Компоненты, их взаимодействие и контент.

Директивы и пайпы.

DI, сервисы, запросы.

Навигация и формы.

Redux-архитектура. NgRx

Пирамида тестирования.

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7. Разработка на Angular | IBS Training Center

Опытный разработчик Angular Frontend выступает на курсе тренером и знакомит студентов с фреймворком. Программа предназначена для Web-разработчиков, которые уже владеют основами программирования, успешно их применяют. Много внимания уделяется изучению языка программирования TypeScript и стека MEAN, частью которого является Angular.

Преподаватель подробно рассказывает о компонентах, директивах, сервисах и тонкостях их создания. Также учащимся предстоит работать с формами, узнавать подробности их настройки и создания, принципы обработки данных, полученных из этих форм. Не обошли вниманием и библиотеку RxJS, которая активно используется при разработке проектов на фреймворке.

Фото: © скриншот ibs-training.ru

Стоимость : 35 900 руб.

: 35 900 руб. Длительность : 30 ак.ч.

: 30 ак.ч. Формат обучения : онлайн

: онлайн Сертификат: удостоверение о повышении квалификации

Преимущества курса:

программа, разделенная на 13 тематических блоков;

общение с тренером, возможность задавать уточняющие вопросы;

много практики на уроках и в домашних заданиях;

групповые упражнения;

изучение дополнительных инструментов и библиотек.

Недостатки курса:

Обучение новых групп запускается сравнительно нечасто.

Программа обучения:

Введение в Angular.

Языки EcmaScript 2018 и TypeScript.

Основы NodeJS и MongoDB.

Компоненты и директивы Angular.

Сервисы, пайпы, принципы маршрутизации.

Работа с формами и событиями.

Тонкости использования RxJS.

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Сертифицированный тренер Microsoft и преподаватель по программированию рассказывает студентам о специфике разработки приложений одностраничного формата. Программа рассчитана на разработчиков, знающих и использующих азы программирования. Если знаний не хватает, можно пройти другие курсы, которые рекомендованы как подготовительные к текущему.

В процессе обучения студент ознакомится с фреймворком, научится представлять и привязывать данные. Отдельное внимание в программе уделяется контроллерам, специфике работы с фильтрами и маршрутизации. Половина программы полностью посвящается разработке приложения, созданию каркаса, диалогам и деревьям. Затрагиваются и тонкости настройки редактора текста. Лекции в прямом эфире дают возможность комфортно вести диалог с преподавателем и своевременно задавать вопросы, чтобы не выпадать из темы, если какой-то момент показался сложным.

Фото: © скриншот specialist.ru

Стоимость : от 25 990

: от 25 990 Длительность : 24 ак.ч.

: 24 ак.ч. Формат обучения : онлайн или очно

: онлайн или очно Сертификат: свидетельство выпускника, сертификат международного образца, удостоверение о повышении квалификации

Преимущества курса:

обучение очно или дистанционно;

возможность выбора группы с подходящим графиком;

освоение базовых техник программирования на AngularJS;

живое общение с преподавателем;

практические задания, применение полученных знаний.

Недостатки курса:

Преподаватель рассредоточивает внимание на тех, кто работает в аудитории, меньше общается с онлайн-учениками.

Программа обучения:

Знакомство с фреймворком.

Bootstrap.css, контроллеры.

Особенности привязки данных;

Директивы, фильтры, маршрутизация.

Сервисы.

Формирование каркаса проекта. Аутентификация.

Диалоги, деревья и таблицы с данными.

Работа с редактором текстовой части.

Разработка приложения с помощью фреймворка.

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Бесплатные курсы по фрейморку Angular

Для первичного знакомства с Angular могут подойти бесплатные материалы. Глубокое изучение темы, воркшопы, консультации и поддержку тьюторов в большинстве случаев они не подразумевают, но помогают сформировать поверхностное впечатление о фреймворке. Еще целесообразно посмотреть информацию об устаревшем AngularJS, понимание его принципов расширяет кругозор и помогает изменить подход к реализации нетривиальных задач актуальными методами.

Видео, в рамках которого автор пишет приложение на Angular 14-ой версии. Материал о том, как устроен фреймворк, будет интересен начинающим разработчикам, а также людям, которые уже освоили смежные инструменты и хотят расширить спектр используемых технологий. Предварительно рекомендуется изучить основы языка программирования TypeScript и принципы работы библиотеки RxJS.

Основные характеристики курса:

генерация и шлифовка проекта на Angular в двухчасовом видеоролике;

рассмотрение разных инструментов и функций, специфики их применения;

полезная теоретическая информация, рекомендации разработчикам;

ссылки на репозитории для удобства выполнения идентичных процессов.

Курс из кратких видеороликов, в которых демонстрируется поэтапное создание проекта на Angular. Это удобный способ познакомить пользователей с фреймворком и дать понимание принципов взаимодействия с ним на практике. Дополнительно автор показывает логику работы с Git/GitHub, а также дает полезную тематическую теорию.

Основные характеристики курса:

больше 30 коротких роликов о создании конкретного приложения;

применение HTML, CSS, Git/GitHub, Bootstrap, RxJS и других технологий;

верстка под корректное отображение проекта на мобильных гаджетах.

3. Уроки Angular 7 — Web Developer Blog

Обзорный курс из небольших роликов, посвященных работе с Angular. Материал предназначен для начинающих разработчиков, желающих узнать об основах фреймворка, его главных опциях и возможностях. Кроме демонстрации практических действий автор знакомит слушателей с теорией, и рассказывает, почему не стоит бояться взаимодействия с этой платформой.

Основные характеристики курса:

11 кратких видеороликов длительностью до 15 минут;

темы с поэтапным усложнением, от настройки первого проекта до работы с API;

подача информации простым языком, понятным для начинающих.

4. Фреймворк Angular — WebforMyself

Цикл видеоуроков Angular, предполагающих углубленное изучение темы. Ролики по установке фреймворка и созданию первого приложения доступны бесплатно, для ознакомления с другими материалами потребуется премиум-доступ. Краткое содержание каждого урока в текстовом формате открыто для каждого интересующегося.

Основные характеристики курса:

видеокурс из 31 ролика общей длительностью более 13 часов;

2 первых урока можно смотреть бесплатно;

информация для тех, кто изучает Angular с нуля.

Англоязычный мини-курс об AngularJS, предшественнике нынешнего фреймворка. Он будет интересен для тех, кто хочет узнать, с какими идеями создатели Angular начинали работу, какие алгоритмы настройки были предусмотрены. Сравнение истоков с более современными версиями может стать толчком к неординарным решениям для собственных проектов.

Основные характеристики курса:

программа из 4 уроков с теорией в текстовом формате;

несколько практических заданий на каждом занятии;

материал рассчитан на 15 часов обучения при минимальном знании английского.

6. Основы AngularJS — LoftSchool

Еще один небольшой курс о старичке AngularJS, в котором рассмотрены основы, базовые опции фреймворка и некоторые популярные службы. На примере компактного проекта автор рассказывает начинающим разработчикам и опытным frontend-специалистам, как можно задействовать доступные инструменты.

Основные характеристики курса:

10 видеоуроков с теорией и примерами выполнения задач;

рассмотрение основ, директив, фильтров сервисов и служб;

демонстрация создания полноценного приложения.

7. Видеокурс по AngularJS Essential — ITVDN

Еще один видеокурс по AngularJS для тех, кто никогда с ним не работал и хочет оперативно разобраться с созданием одностраничных приложений с помощью фреймворка. Зрителю предлагается объемное введение и краткие тематические ролики, посвященные настройке конкретных возможностей.

Основные характеристики курса:

10 видео для поэтапного освоения AngularJS;

рассмотрение контроллеров, фильтров, директив и сервисов, а также их создание;

примеры работы с асинхронными запросами и unit-тестами.

Заключение

Умение работать с SPA-приложениями с помощью Angular очень актуально для frontend-разработчиков и специалистов смежных направлений. В бесплатных обучающих материалах можно получить обзорное представление о фреймворке и его возможностях. В таких курсах часто ссылаются на открытую информацию по JavaScript, HTML и другим темам, которые нужно изучить или восстановить в памяти предварительно.

А в платных курсах по фреймворку Angular можно углубиться в программирование с преподавателями и менторами, научиться выполнять задачи разного типа. Лайфхаки от экспертов в будущем позволят более эффективно применять полученные знания о разработке одностраничных приложений и не только.