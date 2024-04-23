ВСУ потеряли полмиллиона человек с начала спецоперации

Потери ВСУ с начала спецоперации ВСУ составили почти 500 тысяч военнослужащих, сообщил во министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

«Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих», — сказал глава российского военного ведомства.

По его словам, киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами.

«Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения», — отметил министр.