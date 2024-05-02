Макрон назвал условия отправки французских войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не отказывается от своих слов о возможной отправке войск на Украину. Однако для этого должен рухнуть фронт и поступить запрос на ввод войск со стороны самого Киева.

«У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить на Украине. Если Россия победит на Украине, в Европе не будет безопасности», — сказал Макрон в интервью изданию The Economist.

Французский лидер отметил, что в настоящее время на кону стоят как вопрос европейской безопасности, так и авторитет Запада. Исключая прямую военную интервенцию, Европа ослабляет себя, подчеркнул Макрон.

Он напомнил, что еще на саммите НАТО летом 2022 года европейские страны исключили поставку танков, дальнобойных ракет и самолетов. Однако сейчас Запад передает их Украине. С вопросом по вводу войск ситуация может сложиться аналогично.

Впервые Макрон заявил, что допускает переброску европейских войск на территорию Украины, 26 февраля после встречи с лидерами стран Евросоюза. Кремль отметил, что в случае появления на Украине французских солдат они станут законной и приоритетной целью для российской армии.