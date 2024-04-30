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НАТО готовится к войне всей коалицией

Источник:
Sibnet.ru
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НАТО начинает готовиться к потенциальной войне с Россией всей коалицией, однако эксперты считают, что «прямое российское вторжение» в страну—участницу альянса в ближайшем будущем маловероятно.

В краткосрочной перспективе НАТО опасается, что Россия «может спровоцировать конфликт в соседних странах, побуждая для этого местных россиян и используя напряженность в качестве предлога для вмешательства», пишет The Wall Street Journal.

Сейчас подготовка к «войне всей коалицией» является приоритетом НАТО. Так, для этого альянс в этом году решил провести крупнейшие с 1988 года учения под названием Steadfast Defender. Они проходят с февраля по май, участие в ней принимают порядка 90 тысяч военнослужащих.

В ноябре 2023 года президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО считает Россию угрозой номер один для Европы. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уверял, что у Москвы никогда не было планов нападать на страны НАТО.

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Политика #Мир #Армия
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Топ комментариев

Denis CENTR

Спецназовцам теперь наверное стремно за свой университет 😂😂😂

pepelmetal

Но хотя бы один фе16 нужно на выставку!

nicollaich

"балтийские собачонки сша"©.Золотые слова.

scorpion2777

Не они как абрамсы, в тылу будут отсиживаться.