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Шойгу столкнулся с проблемой со входом на переговоры Путина и Си

Источник:
Sibnet.ru
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Секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу не хотели пускать на переговоры в китайский парламент, сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Шойгу приехал с президентом Владимиром Путиным и другими российскими министрами в Пекин 16 мая. Как пишет Колесников, на переговорах в узком составе Шойгу сидел по левую руку от Путина, а на расширенном заседании его не было.

По информации издания, Шойгу не хотели пускать в Дом народных собраний. Организаторов не устроил его значок, дающий право на проход, когда речь зашла о членах делегации.

«И секретарю Совбеза пришлось ждать не одну и не две минуты, прежде чем вопрос все-таки решился в его пользу, а до этого он пропустил, стоя у двери, не меньше десяти коллег по цеху», — отметил Колесников.

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