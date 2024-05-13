Африканка 16 лет живет без еды и питья

Жительница Эфиопии уверяет, что живет без еды и воды уже 16 лет. Врачи изучили ее состояние — она оказалась абсолютно здоровой.

Африканка по имени Мулуворк Амбо рассказала, что у нее никогда не возникало чувство жажды или голода. Когда она ходила в школу, то делала вид, что завтракала перед уроками, чтобы не расстраивать родителей, пишет LADBible.

Жители деревни, в которой живет Мулуворк, рассказали ученым, что ни разу не видели женщину употребляющей пищу или пьющей воду. Они верят, что она действительно живет без еды и питья 16 лет.

«Мне нечего сказать. Это воля Бога, и я просто принимаю ее», — прокомментировала африканка свое странное состояние.