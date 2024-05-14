НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Роберт Кийосаки подсказал России способ уничтожить доллар

Источник:
Sibnet.ru
520 3

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки подсказал способ обрушить доллар — для этого странам БРИКС необходимо запустить обеспеченный золотом стейблкоин.

«Бумажные доллары США хлынут обратно домой, что вызовет гиперинфляцию и в конечном итоге уничтожит американскую валюту», — написал предприниматель на своей странице в соцсети X.

Страны-участницы БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика — впервые анонсировали возможность выпустить общую криптовалюту в 2019 году.

Для защиты своих сбережений Кийосаки рекомендовал вкладывать деньги в биткоин, а также драгоценные металлы. Он спрогнозировал, что первая криптовалюта на фоне коллапса доллара значительно подорожает.

Стейблкоин — это разновидность криптовалюты, курс которой привязан к стоимости базового актива. Например, стейблкоин может быть обеспечен золотым запасом государств БРИКС.

Еще по теме
Экс-глава Всемирного банка предрек США скорый финансовый крах
Новая строчка появится в платежках ЖКХ
Россияне нашли альтернативу банковским вкладам
Евросоюз перешел к «экономике войны»
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Магнитная буря на Земле достигла пика
Россиянин сорвал рекордный джекпот в лотерее
Африканка 16 лет живет без еды и питья
Обсуждение (3)
Картина дня
Белоусов оценил необходимость новой мобилизации
Украина ожидает наступления России в Сумской области
Россия полностью откажется от бакалавриата
«Булаву» морского базирования приняли на вооружение
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

GammiPluh

Кто девушку ужинает, тот ее и танцует

mosquito__2010

Консультанты подъехали. Партнёры.

ld_andrey

Если бы страховщики платили, то меня бы не пришлось упрашивать. Но всегда страховщики либо не признают...

sib_man9

на морде блинкена с первых дней нарисована судьба руины, она печальна