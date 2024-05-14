Роберт Кийосаки подсказал России способ уничтожить доллар

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки подсказал способ обрушить доллар — для этого странам БРИКС необходимо запустить обеспеченный золотом стейблкоин.

«Бумажные доллары США хлынут обратно домой, что вызовет гиперинфляцию и в конечном итоге уничтожит американскую валюту», — написал предприниматель на своей странице в соцсети X.

Страны-участницы БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика — впервые анонсировали возможность выпустить общую криптовалюту в 2019 году.

Для защиты своих сбережений Кийосаки рекомендовал вкладывать деньги в биткоин, а также драгоценные металлы. Он спрогнозировал, что первая криптовалюта на фоне коллапса доллара значительно подорожает.

Стейблкоин — это разновидность криптовалюты, курс которой привязан к стоимости базового актива. Например, стейблкоин может быть обеспечен золотым запасом государств БРИКС.