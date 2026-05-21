Россия не хочет наносить «чрезмерный ущерб» Украине и стремится к переговорам потому, что там живут «наши люди», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты», — приводит РБК слова Лаврова, сказанные им в интервью шанхайской медиагруппе SMG.

По его словам, Россия сохраняет каналы коммуникации с США. «Америка при Трампе — единственная страна, руководство которой признало необходимость ликвидации первопричин» конфликта, таких как отказ Украины от членства в НАТО, а также согласилось с важностью признания реалий на земле, отметил глава МИД РФ,

При этом, как сказал Лавров, Москва не видит изменений в позиции Киева и Европы. «Никакого прогресса в поведении президента Украины Владимира Зеленского и европейцев нет. Они становятся все более агрессивными и наглыми, Россия это тоже будет учитывать», — сказал министр.



Лавров заявил, что Москва рассматривает происходящее на Украине как «восстановление исторической справедливости». «Наша задача состоит в том, чтобы не допустить милитаризации Украины, ее нацификации. Не допустить, чтобы с ее территории исходили угрозы Российской Федерации», — подчеркнул министр.