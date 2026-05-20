Россияне отчитаются по зарубежным счетам

Срок подачи в Федеральную налоговую службу отчета о средствах на зарубежных счетах истечет 1 июня, напомнило ведомство.

Тем, у кого открыт счет в странах ЕАЭС и странах, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, необходимо представить отчет, если сумма остатков на счете к 31 декабря 2025 года превышала 600 тысяч рублей.

Также отчитаться требуется, если сумма зачисленных или списанных денежных средств по зарубежному счету за 2025 год превысила 600 тысяч рублей в валютном эквиваленте. Пересчет иностранной валюты в рубли производится по курсу на 31.12.2025.

Тем, у кого открыты несколько счетов, лимит 600 тысяч рублей в год рассчитывается по каждому счету в отдельности. Для граждан со счетами в других странах требование о подаче отчета обязательно независимо от суммы остатков или оборота.

В отчете необходимо отразить информацию по всем движениям денежных средств и ценных бумаг на зарубежных банковских счетах и брокерских площадках, за исключением операций по конвертации валюты.

Отчет представляется по специальной форме, подать его можно через личный кабинет налогоплательщика. За нарушение сроков подачи или непредоставление отчета гражданину грозит штраф.

