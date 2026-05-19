Накопительные пенсии в России пересчитают

Социальный фонд России с 1 августа 2026 года автоматически повысит накопительные пенсии на 17,3%, сообщила пресс-служба ведомства.

Перерасчет затронет около 136 тысяч получателей таких выплат. Рост обусловлен результатами инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год — доходность превысила уровень инфляции (5,6%) более чем в три раза.

Накопительная пенсия — это надбавка к страховой пенсии. Такие накопления аккумулируются на специальном лицевом счете застрахованного лица, инвестируются и приносят доход. Средний размер накопительной пенсии сейчас составляет 1,6 тысяча рублей в месяц.

Кроме того, выплаты участникам программы софинансирования пенсий и гражданам, направившим материнский капитал на накопления, увеличатся на 19,3%. В среднем размер такой выплаты составляет 3 тысячи рублей в месяц.

На перерасчет выплат Соцфонд направит 8,5 миллиарда рублей. Процедура проводится ежегодно 1 августа при условии положительного инвестиционного дохода, что прописано в федеральном законе о финансировании пенсий.

