Подсчитана минимальная и максимальная пенсия учителей в России

Максимальный размер пенсии, на который могут рассчитывать учителя, в 2026 году составляет почти 49 тысяч рублей, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

До 39,8 тысячи рублей будет пенсия у учителей в Москве и северных субъектах при стаже 35-38 лет и с учетом работы на 1,5-1,6 ставки, подсчитал Сафонов для ТАСС. До 48,8 тысячи рублей пенсия может вырасти с учетом северных надбавок.

Минимальная пенсия будет варьироваться от 13,6 тысячи до 16,3 тысячи рублей при зарплате около 31 тысячи рублей и стаже от 35 до 38 лет.

Средний размер пенсии (с учетом работающих и неработающих граждан) в России составляет 25,3 тысячи рублей.



