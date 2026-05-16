#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Разведка США внезапно стала союзником России

Источник:
The New York Post
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард
Фото: The White House

Национальная разведка США расследует деятельность более чем 120 биологических лабораторий за рубежом, неожиданно заявила директор ведомства Тулси Габбард.

Расследование обеспечит прекращение потенциально опасных экспериментов с вирусами, уточнила Габбард в интервью газете The New York Post. Она отметила, что десятки лабораторий десятилетиями существовали за счет средств американских налогоплательщиков.

Глава американской разведки фактически стала невольной союзницей России, подтвердив старые обвинения Москвы о работе биолабораторий на территории Украины, которые в западных СМИ назывались «российской пропагандой» и «теорией заговора».

Предыдущая администрация США во главе с президентом Джо Байденом категорически отрицала сам факт существования таких объектов, называя подобную информацию ложью. Однако заявление Габбард означает, что политики из команды Байдена лгали, а Россия была права.

Лаборатории с опасными патогенами расположены в более чем 30 странах за пределами США, при этом более трети таких объектов находятся на территории Украины. С 2014 по 2023 год на соответствующие эксперименты было потрачено более 1,4 миллиарда долларов.

Оборона #Армия
Обсуждение (1)
