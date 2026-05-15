Пентагон объяснил вывод войск из Европы

CNN
Танк Абрамс (армия США)
Пентагон объяснил отмену развертывания бронетанковой бригады в Восточной Европе и вывод военнослужащих из Германии тем, что страны ЕС «не проявили себя, когда Америка в них нуждалась».

Военное ведомство отметило, что вывод войск даст сигнал союзникам США о необходимости взять на себя основную ответственность за оборону Европы, а также поможет им восстановить боеготовность, передает CNN со ссылкой на документ.

В частности, Пентагон напомнил о высказываниях немецких властей, которые выступили с критикой операции США на Ближнем Востоке. В документе прописано, что президент США Дональд Трамп «справедливо реагирует на эти контрпродуктивные замечания».

Ранее стало известно, что США отменили отправку в Европу примерно 4 тысяч военнослужащих второй бронетанковой бригады. Они должны были базироваться в Польше, в Румынии и странах Балтии. Также планируется вывести из Германии около 5 тысяч военнослужащих.

Решения последовали за словами канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что Иран «унижает» США своей тактикой ведения переговоров. Президент Дональд Трамп после этого обрушился с критикой на главу правительства ФРГ, назвав его «некомпетентным».

