Россия вернула из плена уже 3,7 тыс. бойцов

Источник:
РИА Новости
Пленный
Фото: © Минобороны России

Россия за время СВО вернула из плена уже около 3,7 тысячи военнослужащих, говорится в справочных материалах уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, подготовленных к встрече с президентом Владимиром Путиным.

«3 724 военнослужащих возвращено из плена на родину. Также установлена судьба 9 083 военнослужащих», — приводит РИА Новости документы.

Кроме того, почти 4,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей получили помощь в разрешении социальных проблем. Также военнослужащие, находящиеся в плену, получили пять тысяч посылок и писем от родственников.

Отмечается, что омбудсмены России и Украины с 2022 года на взаимных началах посетили более 3 тысяч военнопленных.

Москалькова сообщила о продолжении росийско-украинских переговоров о новом обмене военнопленными. Предыдущий этап состоялся в конце апреля, тогда Россия вернула 193 бойца и передала то же число украинцев.

Обсуждение (2)
andrei703333

Давно пора, задрали уже с этой войной

Nik3316

ну если с тобой сравнить, то и Трамп сама адекватность...

Uynachalnica

А нужны ли враги, с подобными "волнительными оговорками"?

dimans1000

рейтинг падает вот и суету наводят, то гимнасток посещяет с целовашками то вот учительницу, возможно...