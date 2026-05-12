Россия вернула из плена уже 3,7 тыс. бойцов

Россия за время СВО вернула из плена уже около 3,7 тысячи военнослужащих, говорится в справочных материалах уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, подготовленных к встрече с президентом Владимиром Путиным.

«3 724 военнослужащих возвращено из плена на родину. Также установлена судьба 9 083 военнослужащих», — приводит РИА Новости документы.

Кроме того, почти 4,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей получили помощь в разрешении социальных проблем. Также военнослужащие, находящиеся в плену, получили пять тысяч посылок и писем от родственников.

Отмечается, что омбудсмены России и Украины с 2022 года на взаимных началах посетили более 3 тысяч военнопленных.



Москалькова сообщила о продолжении росийско-украинских переговоров о новом обмене военнопленными. Предыдущий этап состоялся в конце апреля, тогда Россия вернула 193 бойца и передала то же число украинцев.