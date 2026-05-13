Виктория Боня купила машину стоимостью более 40 млн рублей

Телеведущая и блогер Виктория Боня показала свой новый автомобиль — Lamborghini Urus голубого цвета с белым салоном.

Боня опубликовала в телеграм-канале фотографии Lamborghini Urus в цвете Baby Blue. В этом же оттенке выполнен дизайн косметической марки блогера Bonya Beauty.

Боня заказала автомобиль год назад. «Очень приятен тот факт, что я покупаю машину полностью за свой счет. Для меня это большая радость», — говорила она в апреле 2025 года.

Блогер не раскрыла стоимость автомобиля. Цена на аналогичный Lamborghini в другом цвете на сайте крупном портале по продаже авто «Дром» составляет 46 миллионов рублей.