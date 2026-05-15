Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса

Источник:
Sibnet.ru
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Уровень одобрения деятельности президента и доверия к Владимиру Путину вырос, следует из данных опроса ВЦИОМ. Семь недель подряд он демонстрировал падение.

Деятельность Путина на посту президента одобряют 66,8% респондентов, участвовавших в опросе 4-10 мая, (+1,2 п.п. с прошлого опроса 13-19 апреля). Доверяют ему 72,1% опрошенных (+1,1 п.п.).

Также сократилось число тех, кто не одобряет работу Путина на посту (22,9%, -0,4 п.п.), и тех, кто не доверяет ему (23,6%, -0,5 п.п.).

ВЦИОМ сообщил об изменении методики проведения своих опросов: теперь соцслужба опрашивает россиян не только по телефону, но и поквартирным опросом.

«Ограничение связи, появление антиспам-фильтров, рост телефонного мошенничества привели к росту настороженности россиян к общению с незнакомыми людьми. В наибольшей степени эта тенденция затронула старшие возрастные группы, которые являются одними из самых активных избирателей. Телефонные опросы в текущей реальности не могут в полной мере обеспечить достижимость этой важной электоральной группы», — говорится в сообщении.

Последний раз ВЦИОМ публиковал данные 24 апреля: тогда было зафиксировано снижение рейтинга Путина седьмую неделю подряд.

