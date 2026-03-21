Почему у мужчин ресницы красивее

Sibnet.ru
Мужские ресницы
Фото: © pxhere.com

Мужские ресницы длиннее и гуще женских, но природа так распорядилась не для красоты. Эту особенность сформировали суровые условия жизни, считает наука.

Ресницы нужны для защиты от пыли, насекомых и пота. Это своеобразный фильтр для глаз, оберегающий травм и инфекций. Они также помогают удерживать влагу, предотвращая пересыхание оболочки глаза.

Этот защитный механизм сформировали тысячелетия эволюции. Мужчины традиционно были охотниками-добытчиками и воинами-защитниками. Большая часть их жизни проходила в суровых условиях, и поэтому им требовалась более серьезная защита для глаз. Так ресницы у них стали длиннее и гуще.

Вторая причина — тестостерон. Мужской гормон способствует более активному росту волос, в том числе ресниц.

Женщины за ресницами ухаживали с древнейших времен. Но возможность для этого была только у очень небольшого числа представительниц прекрасного пола. 

Массовым символом красоты ресницы стали в начале XX века с появлением кинематографа.

В 1915 году парикмахер Карл Несслер придумал накладные ресницы. Кинодивы тут же закрепили моду на длинные, густые ресницы. К концу XX века их наращивание и ламинирование стало обычным делом.

