Жаркий спор из-за фразы в игрушечном пианино разгорелся в Сети

Спор из-за звуковой иллюзии в детском пианино разгорелся в социальных сетях — пользователи слышат разные фразы.

Часть пользователей слышит, что в конце звучит фраза «Это не я», а другая — «Ты где». Некоторые слышат поочередно и то, и другое.

Мозг человека способен интерпретировать короткий и нечеткий звуковой сэмпл по-разному.

Спор напомнил многим знаменитый мем 2015 года с цветом платья, который одни видели бело-золотым, а другие — черно-синим. Нейрофизиологи объяснили феномен тем, что люди по-разному воспринимают свет и тень.