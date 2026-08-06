Почему нельзя стучать по арбузу для проверки спелости

Популярный способ проверки спелости арбуза с помощью постукиваний не дает объективного результата, поскольку восприятие звуков у людей отличается и меняется с возрастом, предупредили эксперты Роскачества.

Все дело в индивидуальных особенностях слуха — один и тот же плод может звучать для покупателей по-разному. То, что один человек услышит как звонкий звук спелости, другой может воспринять иначе.

Также Роскачество не рекомендует использовать другой народный метод определения спелости — сжимать арбуз до хруста. Это вызовет повреждения внутри плода, из-за которых он быстро потеряет товарные качества.

Для выбора спелого и сладкого арбуза эксперты рекомендуют ориентироваться исключительно на внешние признаки. Корка должна быть матовой, а не блестящей, а полоски на кожуре должны быть выраженными и контрастными.

Еще один важный признак — желтоватое «земляное пятно». Так называют место, которым арбуз лежал на земле во время созревания. Чем ярче и насыщеннее это пятно, тем более зрелым считается арбуз.