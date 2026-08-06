НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Почему нельзя стучать по арбузу для проверки спелости

Источник:
Sibnet.ru
271 1
Арбуз
Фото: © Sibnet.ru

Популярный способ проверки спелости арбуза с помощью постукиваний не дает объективного результата, поскольку восприятие звуков у людей отличается и меняется с возрастом, предупредили эксперты Роскачества.

Все дело в индивидуальных особенностях слуха — один и тот же плод может звучать для покупателей по-разному. То, что один человек услышит как звонкий звук спелости, другой может воспринять иначе.

Также Роскачество не рекомендует использовать другой народный метод определения спелости — сжимать арбуз до хруста. Это вызовет повреждения внутри плода, из-за которых он быстро потеряет товарные качества.

Для выбора спелого и сладкого арбуза эксперты рекомендуют ориентироваться исключительно на внешние признаки. Корка должна быть матовой, а не блестящей, а полоски на кожуре должны быть выраженными и контрастными.

Еще один важный признак — желтоватое «земляное пятно». Так называют место, которым арбуз лежал на земле во время созревания. Чем ярче и насыщеннее это пятно, тем более зрелым считается арбуз.

Еще по теме
Жаркий спор из-за фразы в игрушечном пианино разгорелся в Сети
Самое одинокое дерево Земли. ФОТО
Почему люди боятся темноты
Чайный налет на кружках оказался опасным
смотреть все
Жизнь #Интересно #Еда
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Обратная сторона Луны. ФОТО
В чем ценность «Черного квадрата» Малевича
Самое популярное
Названы лучшие смартфоны 2026 года
Можно ли смешивать 92‑й и 95‑й бензин
Ученые назвали причину экстремальной жары в Сибири
Зеленский предложил России три варианта перемирия
Обсуждение (1)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по грибам Сибири: когда и что собирать
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Самое обсуждаемое
32
Профессор из США предупредил Киев о надвигающейся катастрофе
24
Россия ударила по украинской логистике и наемникам
16
Подсчитаны реальные потери ВСУ
14
Король Марокко дал шоссе имя в честь Дональда Трампа
13
Яйца стали самым подорожавшим товаром в мире