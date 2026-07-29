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Почему люди боятся темноты

Источник:
Sibnet.ru
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Почему люди боятся темноты
Фото: © piqsels.com

Многие боятся темноты — ученые называют такое состояние никтофобией. Страх уходит корнями в далекое прошлое, так как для наших предков приход ночи означал потерю важного инструмента выживания — зрения.

В условиях дикой природы человек, лишенный способности видеть впотьмах, становился легкой добычей для ночных хищников. Страх темноты стал адаптивным механизмом, помогавшим древним людям выживать.

Естественный отбор постепенно закрепил в генетической памяти эволюционный защитный механизм — иррациональный страх перед темнотой, заставляющий искать ночью убежище либо держаться ближе к огню и свету.

Нейробиологи объясняют такую реакцию особенностями работы головного мозга. Когда уровень освещения падает, активизируется миндалевидное тело — область мозга, отвечающая за обработку эмоций и распознавание угроз.

В темноте мозг получает гораздо меньше визуальной информации и начинает самостоятельно «дорисовывать» реальность. Любой шорох или нечеткий силуэт на всякий случай интерпретируются как потенциальная опасность.

Пик никтофобии обычно приходится на детский возраст от трех до восьми лет. С возрастом у большинства людей страх притупляется благодаря развитию рационального мышления.

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