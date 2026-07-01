Самое одинокое дерево Земли. ФОТО

Самым одиноким деревом Земли ученые поэтично назвали уникальную акацию, которая росла в самом сердце пустыни Сахара более трех столетий. Дерево Тенере стало символом стойкости — вокруг него в радиусе 400 километров не было ни одного растения, только бескрайние пески.

Координаты расположения дерева отмечали на картах — акация служила удобным маяком для караванов в оазисы на северо-востоке Нигера и Алжира. Для местных кочевников-туарегов дерево стало священным — его связывали с богом грома.

Исследования в 1930 годах раскрыли секрет его жизнестойкости — оказалось, что корни Дерева Тенере уходят на глубину порядка 40 метров, достигая древних подземных вод. Это позволяло акации выдерживать температуры выше 50 градусов Цельсия и сохранять зеленую листву в засуху.

В глубокой древности эта часть Сахары не была такой безжизненной. Примерно 10 тысяч лет назад на месте пустыни текли реки, по их берегам росли огромные рощи. Однако после глобального опустынивания из всех деревьев уцелело только Дерево Тенере.

История самого одинокого дерева на Земли завершилась трагически — пьяный водитель грузовика в 1973 году на полном ходу врезался в акацию, переломив ее ствол. Сегодня остатки дерева хранятся в Национальном музее Нигера в городе Ниамей.

На месте, где уникальная акация росла несколько столетий, установлен металлический памятник в виде сухого дерева.