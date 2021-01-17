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Блог Ростелекома
19 января,
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НАВЕРХ
Дорожные войны
Все об изменениях в Правилах дорожного движения — новых штрафах, знаках, разметке, требованиям к авто. А также комментарии по спорным ситуациям юристов и ГИБДД.
Водителям в ряде регионов разрешат ездить без прав
17.01.2021 13:09 НСК
5
1696
Водители в ряде регионов вместо прав смогут воспользоваться специальным приложением на смартфоне для подтверждения наличия прав.
Новые правила техосмотра вызовут коллапс ОСАГО
16.01.2021 20:59 НСК
3
2150
Поправки в закон о техосмотре вступят в силу с 1 марта. После этой даты процедуру технического осмотра начнут фиксировать на фотографиях.
Власти задумали лишать прав за накопленные за год нарушения ПДД
11.01.2021 14:34 НСК
3
2687
Минюст и МВД намерены ужесточить наказания для нарушителей в новом КоАП, например, ввести систему накопления баллов.
Изменились правила сдачи экзамена на права
10.01.2021 15:33 НСК
1
3107
После 1 апреля 2021 года кандидатам предстоит сдавать теоретический экзамен и демонстрировать навыки вождения машины в городе.
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
09.01.2021 15:43 НСК
3
4232
Новый знак покажет места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных дорожных камер для фиксации нарушений ПДД.
Заработал новый штраф для автомобилистов
09.01.2021 13:47 НСК
9
12281
Введены штрафы за неоплаченный проезд по платным автодорогам, при этом автовладельцам дается 20 дней, чтобы погасить долг.
Злостных нарушителей ПДД объединят в базу
04.01.2021 12:29 НСК
0
2418
В России появится онлайн-база данных злостных нарушителей ПДД. В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах.
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
04.01.2021 12:14 НСК
1
4152
Как будет организован техосмотр в 2021 году, что добавили в автоаптечку, какие авто попадут в новый список «роскошных» — все об изменениях в автоправе.
ГИБДД пригрозила водителям с рамками-обманками
03.01.2021 15:42 НСК
0
3545
Инспекторы ГИБДД разъяснили, что грозит за установку электрической рамки госномера, которая способна скрывать его от камер.
Изменятся правила экзамена на водительские права
02.01.2021 15:37 НСК
0
2777
Практическую часть экзаменов на водительские права с 1 апреля этого года будут сдавать по-новому — вступит в силу новый административный регламент МВД, сообщил источник в правоохранительных органах.
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