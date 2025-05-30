Верховный суд разрешил покидать место ДТП в одном случае

Водитель, ставший участником ДТП, вправе временно отъехать от места аварии, если это необходимо для обеспечения проезда других автомобилей и предотвращения затора, такое постановление принял Верховный суд РФ.

Верховный суд пересмотрел решения мирового судьи и вышестоящих инстанции, которые признали виновной женщину в оставлении места ДТП и лишили ее водительских прав. Она после столкновения на Ленинском проспекте в июне 2024 года отъехала на дублер, чтобы не мешать движению.

«Действия переквалифицировать <…> c назначением наказания в виде штрафа в размере 1 000 рублей», — цитирует ТАСС постановление ВС РФ.

Верховный суд не согласился с выводами предыдущих инстанций, указав, что перемещение автомобиля при условии предварительной фиксации обстоятельств аварии допускается в соответствии с правилами дорожного движения. Также суд учел отсутствие умысла скрыться с места происшествия и отметил, что действия водителя соответствовали требованиям пункта 2.6.1 ПДД.