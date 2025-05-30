НАВЕРХ
Актуальная тема
Дорожные войны
Актуальная тема
Дорожные войны
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Верховный суд разрешил покидать место ДТП в одном случае

Источник:
Sibnet.ru
434 0

Водитель, ставший участником ДТП, вправе временно отъехать от места аварии, если это необходимо для обеспечения проезда других автомобилей и предотвращения затора, такое постановление принял Верховный суд РФ.

Верховный суд пересмотрел решения мирового судьи и вышестоящих инстанции, которые признали виновной женщину в оставлении места ДТП и лишили ее водительских прав. Она после столкновения на Ленинском проспекте в июне 2024 года отъехала на дублер, чтобы не мешать движению.

«Действия переквалифицировать <…> c назначением наказания в виде штрафа в размере 1 000 рублей», — цитирует ТАСС постановление ВС РФ.

Верховный суд не согласился с выводами предыдущих инстанций, указав, что перемещение автомобиля при условии предварительной фиксации обстоятельств аварии допускается в соответствии с правилами дорожного движения. Также суд учел отсутствие умысла скрыться с места происшествия и отметил, что действия водителя соответствовали требованиям пункта 2.6.1 ПДД.

Тема: Дорожные войны
Одеяло и блокнот: новый состав автоаптечки
Водителя впервые наказали за угрозу безопасности дорожного движения
Суд разъяснил, может ли водитель пить алкоголь после ДТП
Что изменится в жизни автомобилистов в 2025 году
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что означает значок VoLTE на экране смартфона
Президент Франции получил пощечину от жены. ВИДЕО
Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Путину сообщили о дефиците картофеля в Белоруссии
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин принял вдову Синдзо Абэ
Небензя представил выбор Украине — мир или военное поражение
Экономист предсказал снижение цен на продукты и электронику
Онищенко предложил проверить влияние Лабубу на психику
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
34
Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Украины
25
Президент Франции получил пощечину от жены. ВИДЕО
25
Путину сообщили о дефиците картофеля в Белоруссии
18
Раскрыта новая тактика ВСУ для ударов по России
14
Выход США из переговоров сравнили с поражением Украины