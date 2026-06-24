Что грозит за отсутствие бумажного европротокола

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов разъяснил, грозит ли водителям штраф за отсутствие бумажного европротокола.

Информация о том, что водитель с 1 июня обязан возить с собой бумажный европротокол, иначе ему выпишут штраф, циркулирует в СМИ и соцсетях. При этом размер наказания нигде не обозначен.

Российский союз автостраховщиков (РСА) в начале мая рекомендовал водителям возить с собой бумажную копию ОСАГО на случай проблем со связью.



Тогда же РСА предупредил, что при отсутствии мобильного интернета водители не смогут попасть в онлайн-сервис «Оформление европротокола онлайн» и посоветовал иметь при себе бумажный бланк извещения о ДТП. Но это был именно совет, а не требование, грозящее штрафом.

Европротокол — это процедура, а извещение о ДТП — документ, который может быть бумажным или электронным, прокомментировал вице-президент ВСС «Ленте.ру». Страховщик опроверг сообщения, что отсутствие бланка карается штрафом.

Водитель обязательно должен иметь при себе только водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (розовая карточка) и полис ОСАГО в бумажном или электронном виде.