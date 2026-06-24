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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Что грозит за отсутствие бумажного европротокола

Источник:
Sibnet.ru
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Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов разъяснил, грозит ли водителям штраф за отсутствие бумажного европротокола.

Информация о том, что водитель с 1 июня обязан возить с собой бумажный европротокол, иначе ему выпишут штраф, циркулирует в СМИ и соцсетях. При этом размер наказания нигде не обозначен.

Российский союз автостраховщиков (РСА) в начале мая рекомендовал водителям возить с собой бумажную копию ОСАГО на случай проблем со связью. 

Тогда же РСА предупредил, что при отсутствии мобильного интернета водители не смогут попасть в онлайн-сервис «Оформление европротокола онлайн» и посоветовал иметь при себе бумажный бланк извещения о ДТП. Но это был именно совет, а не требование, грозящее штрафом.

Европротокол — это процедура, а извещение о ДТП — документ, который может быть бумажным или электронным, прокомментировал вице-президент ВСС «Ленте.ру». Страховщик опроверг сообщения, что отсутствие бланка карается штрафом.

Водитель обязательно должен иметь при себе только водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (розовая карточка) и полис ОСАГО в бумажном или электронном виде.

Тема: Дорожные войны
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Топ комментариев

andrei703333

Пока он только обнуляет себя по срокам президенства

Uynachalnica

"...свести к нулю последствия таких действий." - уже четверть века все к нулю сводим...

Albor

Тут уже не к ципсо вопрос а к модератарам sibneta. Почему данный персонаж мало того не забанен за такой...

DEMON01

У а как ,московскую петушню спасать надо, весь бензин туда что бы не верещали.