Права и другие документы для водителей подорожали в два раза

Размер государственных пошлин для оформления водительского удостоверения, СТС, ПТС, регистрации автомобиля, выдачу номерных знаков, регистрации изменений в конструкцию ТС вырос в два-три раза с 1 сентября.

Суммы не менялись более десяти лет, поэтому повышение необходимо «для приведения в соответствие с экономическими реалиями», поясняли ранее в Минфине. Теперь действуют следующие расценки:

Выдача в/у на базовом пластике: 4 тысячи рублей (было 2 тысячи рублей)

Выдача в/у нового образца: 6 тысяч рублей (было 3 тысячи рублей)

Выдача ПТС: 1,2 тысячи рублей (было 800 рублей)

Выдача СТС на бумажном носителе: 1,5 тысячи рублей (было 500 рублей)

Выдача СТС на пластике: 4,5 тысячи рублей (было 1,5 тысячи рублей)

Выдача регистрационных знаков: 3 тысячи рублей (было 2 тысячи рублей)

Выдача разрешения на изменения в конструкции ТС: 3 тысячи рублей (была 1 тысяча рублей)

Выдача госзнаков «Транзит» на бумажном носителе: 300 рублей (было 200 рублей)

Выдача госзнаков «Транзит» на металлическом носителе: 2,4 тысячи рублей (было 1,6 тысячи рублей)

Впервые вводится сбор в размере 500 рублей за внесение данных в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) во время прохождения техосмотра и получения диагностической карты. То есть платить нужно не только за сам техосмотр, но и отдельно оплачивать 500 рублей за внесение данных по машине в информационную систему.

Накануне вступления положения в силу МВД выпустило разъяснение: это все-таки обязанность автовладельца.