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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Госпошлины для автовладельцев вырастут в разы

Источник:
Sibnet.ru
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Госпошлина за получение водительских прав вырастет в два раза с сентября 2025 года, следует из разработанных Минфином поправок в Налоговый кодекс.

Национальное водительское удостоверение будет стоить 4 тысячи рублей, оно же, но на пластиковой основе нового поколения — 6 тысяч рублей, приводит РИА Новости данные из документа. Сейчас госпошлины составляют 2 и 3 тысячи рублей соответственно.

Получение паспорта транспортного средства (ПТС) обойдется в полтора раза дороже — 1,2 тысячи рублей вместо 800 рублей. Внесение изменений в документ будет стоить 525 рублей (сейчас 350 рублей).

Вырастет госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС): на бумажном носителе — с 500 до 1,5 тысячи рублей, на пластиковом — с 1,5 тысячи до 4,5 тысячи рублей.

Выдача международного водительского удостоверения будет стоить 3,2 тысячи вместо 1,6 тысячи рублей.

Пошлина за выдачу госномеров на автомобиль повысится с 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей, за регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы — с 1,5 тысячи рублей до 2,25 тысячи рублей. Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1,5 тысячи до 4,5 тысячи рублей.

Тема: Дорожные войны
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Авто #Автоправо #Деньги
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