Что грозит за высунутую из авто руку, ногу или голову

Поездка с ветерком, когда пассажир вылезает через люк автомобиля или высовывает в окно ногу или другую часть тела, грозит штрафом. Но просто высунутая из машины рука, когда хочется поймать летний ветер, не считается прямым нарушением.

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Пункт ПДД 22.8 запрещает водителю перевозить людей вне салона автомобиля. А именно так можно трактовать случаи, когда пассажир высунулся из окна или люка наполовину или целиком, залез на крышу или просто решил охладить ноги.

Наказывать будут именно водителя по статье КоАП РФ 12.23 «Нарушение правил перевозки людей». Штраф за перевозку вне кабины — 1 тысяча рублей, иные случаи — 500 рублей. Если высовывается несовершеннолетний пассажир, штраф больше — 5 тысяч рублей.

Но высунутая из окна рука не может трактоваться как «нахождение вне кабины автомобиля». Инспектор ГИБДД может выписать штраф и пассажиру: 500 рублей за создание помех в дорожном движении или нарушение ПДД (статья 12.29 КоАП РФ).

Водитель, положивший согнутую руку на окно или просто высунувший ее, скорее всего, не привлечет внимания ГАИ. Но если веселое катание с торчащими частями тела из автомобиля засняли на видео и выложили в соцсети, то наказание будет.



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