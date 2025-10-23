Валерьянка и терафлю: за какие лекарства лишат прав

Лекарственное опьянение станет поводом для штрафов и лишения прав. В России снова заговорили о перечне препаратов, запрещенных при вождении. Какие лекарства попадут в «запрещенный» список и в каких случаях водителей отправят на медосвидетельствование?

Госдума в мае 2025 года в первом чтении приняла закон о поправках в статьи 12.8 КоАП (Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения…) и 27.12.1 (Медосвидетельствование на состояние опьянения). Водитель заплатит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишится прав, если в его организме обнаружат лекарственные препараты, ухудшающие внимание и реакцию человека.

Перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, должно определить правительство.

Правовая неопределенность

Сейчас водителей штрафуют за алкогольное, наркотическое или вызванное психотропными веществами опьянение. Первое определяют по количеству этилового спирта в выдыхаемом воздухе или крови. Второе — по наличию в организме запрещенных веществ, утвержденных постановлением №681. Это каннабис, метадон, мефедрон, героин, морфин и так далее.

На практике водителей лишали прав за найденные следы и других препаратов. Речь в судебных решениях шла, например, о «Феназепаме», «Фенибуте», других похожих лекарственных средствах.

В 2022 году Конституционный суд рассматривал инцидент с участием водителя, который совершил неудачный маневр задним ходом и зацепился за бордюр. По мнению очевидцев и инспекторов ДПС, он находился в состоянии опьянения. Лишь дополнительный анализ выявил в организме мужчины вещества, характерные для лекарства от эпилепсии.

Тогда КС запретил наказывать водителей в случае, если в ходе медосвидетельствования были найдены следы лекарств, не относящихся к психотропным или наркотическим. Также суд обязал Госдуму «незамедлительно» внести поправки в КоАП и разработать механизм наказания водителей, злоупотребляющих лекарствами, вызывающими эффект одурманивания.

Запрещенка на 73 страницах

В прошлом году по интернету разлетелся список «запрещенных для водителей» лекарств. Этот «Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт, при приеме которых запрещается управление ТС» получил от Минздрава по запросу депутат Госдумы Ярослав Нилов .

В списке из 73 страниц были средство от простуды «Колдрекс», жаропонижающие «Терафлю» и «Фервекс», обезболивающие «Нурофен плюс» и «Спазмалгон», антигистаминные «Супрастин» и «Тавегил», валерьянка, корвалол.

Ведомство уточнило, что этот перечень носит информативный характер, но предупредило, что некоторые препараты действительно плохо влияют на водителей: они снижают скорость реакции, вызывают сонливость.

Автоэксперт Александр Шумский уверен, что список будет тем же. Он обращал внимание, что при употреблении алкоголя есть допустимая погрешность, но за лекарства ответственность наступает за сам факт наличия препарата в организме, неважно в какой концентрации. «А некоторые препараты выводятся неделями, хотя уже не оказывают на организм никакого влияния», — писал он в телеграм-канале.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в перечень могут войти анестетики, препараты против эпилепсии и болезни Паркинсона, а также снотворные и седативные средства.

Но пока проекта постановления правительства, где был бы список лекарств, запрещенных при вождении, нет.

Кого оштрафуют

Чтобы наказать водителя за употребление лекарств, должна быть «установлена совокупность клинических признаков опьянения», возникших вследствие приема данных лекарств.

Заместитель главы МВД Игорь Зубов во время слушаний по законопроекту пояснял, что сотрудники Госавтоинспекции будут направлять на освидетельствование водителей, которые «потеют и шатаются», а также у кого «лихорадочные глаза, дрожат руки и заплетается язык».

Руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков считает, что водитель может попасться на лекарственном опьянении в двух случаях.

«Первое — после ДТП с тяжелыми последствиями. В обычном столкновении людей не направляют на проверку. И второе — если у инспектора на дороге возникли вопросы к состоянию водителя и его решили проверить», — прокомментировал Ашурков SIbnet.ru.

Эксперт посоветовал в случае опасений, что вид будет подозрительным, или не принимать препарат, или принимать и не садиться за руль.

Маркировка лекарств

Депутат Нилов совместно с автоэкспертами предлагал маркировать «кирпичом» лекарства, запрещенные к употреблению при управлении авто.

«Крупный знак "въезд запрещен" — то, что можно увидеть, не изучая инструкцию к лекарству с лупой, не разыскивая официальный перечень запрещенных для водителей препаратов. Это могло бы значительно облегчить жизнь автолюбителей», — отмечал Нилов.

Госдума инициативу о маркировке лекарств для водителей отклонила с объяснением, что иностранные производители не будут подстраиваться под российские изменения.