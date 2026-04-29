Парад Победы в Москве пройдет без военной техники

Пешая колонна и авиация примут участие в военном параде в ознаменование 81-й годовщины Победы пройдет на Красной площади 9 мая, сообщило Минобороны. Военной техники не будет.

«В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Состоится и авиачасть парада: над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, в завершение штурмовики Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага России.

Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут.

В ходе трансляции парада продемонстрируют работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчётов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-Морского Флота.

Москва рассчитывает принять на праздновании 9 Мая представителей дружественных стран. О намерениях приехать заявляли лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.