Раскрыты все участники седьмого сезона шоу «Маска»

Все участники седьмого сезона шоу «Маска» разоблачены. В проекте победил Жираф, второе место досталось Бобру, а бронзу забрал Сурикат.
Финальный выпуск шоу «Маска» показали на НТВ в воскресенье, 26 апреля.
Все участники седьмого сезона шоу «Маска»:
1 место. Жираф — Полина Гагарина
2 место. Бобер — Дмитрий Журавлев
3 место. Сурикат — SOCRAT
Лягушка — Александра Урсуляк
Месяц — Александра Воробьева
Колибри — Зара
Снегирь — Арсений Бородин
Гиппопотам — Родион Газманов
Лиса — Маргарита Суханкина
Баран — Андрей Норкн
Коралл — Катя Лель
Богатырь — Илья Зудин
Жук — Дмитрий Тарасов
Одуванчик — Роза Сябитова
Шоу «Маска» выходит на НТВ с 2020 года. В первом сезоне выиграл экс-солист группы MBAND Анатолий Цой, выступавший в костюме Льва.
Во втором сезоне первое место занял певец Jony (Крокодил). В третьем — артист оперы Ильдар Абдразаков (Дракон).
В четвертом сезоне «Маски» победителей было двое — ими стали исполнители Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтенок). В пятом сезоне выиграла солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева (Енот), в шестом — Вождь (певец Александр Панайотов).