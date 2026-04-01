Раскрыты все участники седьмого сезона шоу «Маска»

Фото: © кадр из шоу «Маска» на НТВ

Все участники седьмого сезона шоу «Маска» разоблачены. В проекте победил Жираф, второе место досталось Бобру, а бронзу забрал Сурикат.

Финальный выпуск шоу «Маска» показали на НТВ в воскресенье, 26 апреля.

Все участники седьмого сезона шоу «Маска»:

1 место. Жираф — Полина Гагарина

2 место. Бобер — Дмитрий Журавлев

3 место. Сурикат — SOCRAT

Лягушка — Александра Урсуляк

Месяц — Александра Воробьева

Колибри — Зара

Снегирь — Арсений Бородин

Гиппопотам — Родион Газманов

Лиса — Маргарита Суханкина

Баран — Андрей Норкн

Коралл — Катя Лель

Богатырь — Илья Зудин

Жук — Дмитрий Тарасов

Одуванчик — Роза Сябитова

Шоу «Маска» выходит на НТВ с 2020 года. В первом сезоне выиграл экс-солист группы MBAND Анатолий Цой, выступавший в костюме Льва.

Во втором сезоне первое место занял певец Jony (Крокодил). В третьем — артист оперы Ильдар Абдразаков (Дракон).

В четвертом сезоне «Маски» победителей было двое — ими стали исполнители Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтенок). В пятом сезоне выиграла солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева (Енот), в шестом — Вождь (певец Александр Панайотов).