Бывшие Ксении Бородиной подружились на реалити «Мастер игры»

Бизнесмен Курбан Омаров и адвокат Михаил Терехин, бывший муж и бывший бойфренд телеведущей Ксении Бородиной, стали участниками второго сезона реалити шоу «Мастер игры» и сдружились на проекте, сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Омаров и Терехин сдружились с первого дня и старались держаться вместе, насколько это возможно в психологической игре.

«В этом проекте надо мозгами работать, интуицию включать, и это как раз моё поприще. Я в этом себя хорошо чувствую, приехал проверить свои силы», — объяснил свое участие Омаров.

Курбан Омаров Фото: © ТНТ

«В первом сезоне был настоящий “змеюшник”, а я так люблю змеюшники! Я в них очень комфортно себя чувствую, обожаю эти ссоры», — поделился Терехин.

Терехин — бывший участник «Дома-2», пришел на проект в 2011 году и закрутил роман с Бородиной. Их чувства продлились два года. Омаров и Бородина поженились в 2015 году, а через шесть лет развелись. У них есть общая дочь Теона.

«Мастер игры» — психологическое шоу, напоминающее «Мафию». Ведущий выбирает «светлых» и «темных». Задача «темных» — обманывать, плести интриги, устранять соперников, переманивать игроков на свою сторону, оставаясь при этом в тени.