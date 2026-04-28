Экстрасенсы стали участниками психологического реалити «Мастер игры»

Экстрасенсы Влад Чреватый и Максим Левин стали участниками второго сезона психологического шоу «Мастер игры», в котором участники вводят в заблуждение друг друга ради победы, сообщила пресс-служба ТНТ.

«Самое тяжкое для меня — это врать. Я не умею это делать, привык говорить ровно то, что думаю», — поделился Чреватый, добавив, что будет пользоваться услугами потусторонней силы, Анатолием.

Левин признался, что не любит таких шоу, но решил окунуться в новую для себя атмосферу из азарта».

По правилам игры, участников разделяют на два лагеря. Трое переходят на «темную» сторону и начинают обманывать и плести интриги, остальные играют по-честному. Им необходимо вычислить «темных». Управляет всем «Мастер игры» — загадочный человек, который остается неизвестным до самого конца.

Дата премьеры второго сезона пока не объявлена. Победителем первого сезона «Мастера игры» стал актер Денис Власенко, получивший главный приз в размере 10 миллионов рублей.